Необходимо достичь того, чтобы Ларс обеспечивал свободное перемещение товаров в логике ЕАЭС: Пашинян

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, необходимо достичь того, чтобы контрольно-пропускной пункт Ларс обеспечивал свободное перемещение товаров в соответствии с логикой Евразийского экономического союза. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос депутата Армана Бабаджаняна.

«Мы все знаем проблему Ларса. Эта проблема существовала на протяжении многих лет. Мы должны найти решения в рамках ЕАЭС, чтобы Ларс полностью обеспечивал свободное перемещение грузов с логикой, лежащей в основе идеологии Евразийского экономического союза», - сказал Пашинян.