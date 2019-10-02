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Армения хочет расширить энергетическое сотрудничество с Ираном: премьер

Армения хочет расширить энергетическое сотрудничество с Ираном: премьер

Республика Армения хочет расширить энергетическое сотрудничество с Ираном, чтобы оно не мешало нормальному развитию других отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ответ на вопрос депутата Армана Бабаджаняна.

«Мы знаем конъюнктуру вокруг Ирана, мы знаем о нашем желании расширить сотрудничество с Ираном в области энергетики и делаем это таким образом, чтобы не препятствовать нормальному развитию наших других отношений. И сделать так, чтобы это не мешало развитию отношений Ирана в других направлениях», - сказал он.

По словам Пашиняна, в этой проблеме есть много нюансов, и стороны хотят вместе найти правильные решения.




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