Пашинян назвал причины проведения совещания по борьбе с коррупцией

Перед отъездом в Соединенные Штаты премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание, чтобы обсудить проблемы борьбы с коррупцией. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответа на вопрос депутата НС Армана Бабаджаняна.

«Я неоднократно говорил в ответ на вопросы депутатов с этой трибуны в течение последних 7-8 месяцев, что я не удовлетворен масштабами и результатами борьбы с коррупцией. И совещания были продолжением этой логики. А поскольку в правовой системе произошли существенные и ощутимые кадровые изменения, возникла проблема еще раз зафиксировать наши проблемы и продвигаться вперед», - сказал Пашинян.