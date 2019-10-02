Вопрос об устранении более 60 барьеров включен в повестку совместной работы ЕАЭС: Пашинян

Вопрос об устранении более 60 препятствий и барьеров в Евразийском экономическом союзе стоит на повестке дня совместной работы: решение этих вопросов будет реализовано шаг за шагом. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос депутата НС Виктора Енгибаряна. Депутат отметил, что проблемы, существующие в ЕАЭС, также должны быть решены Арменией.

«Граждане часто жалуются на то, что при экспорте товаров существует риск коррупции, а также существует проблема согласования правовых актов», - сказал Енгибарян, спросив, какие шаги намерено предпринять в ходе председательства Армении. Премьер-министр подчеркнул, что прошло более года с тех пор, как ЕЭК и Коллегия зафиксировала, что в ЕАЭС существует более 60 препятствий и барьеров, препятствующих процессу интеграции.

«Эти препятствия и барьеры связаны с законодательством, регулированием. Они не должны существовать в общей логике ЕАЭС, однако продолжают существовать. В целом, в ЕАЭС существует около 4 свободных передвижений - рабочая сила, капитал, товары и свободное передвижение людей. Именно органы ЕАЭС заявляют, что эти вопросы не полностью решены. И эти 60 препятствий и барьеров включены в повестку дня нашей совместной работы, мы должны шаг за шагом идти к решению», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что невозможно устранить 60 препятствий одновременно, поскольку речь идет о гармонизации законов разных стран. Пашинян также отметил, что в то же время для каждого из них необходимы разные типы процессов для синхронизации законодательства этих стран.