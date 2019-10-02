Вице-премьер Армении не думает, что тариф на российский газ увеличится зимой

По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, окончательные итоги переговоров о цене на газ из России в Армению будут подведены к концу года. Как сообщает Арменпресс, Мгер Григорян сказал об этом в ответ на вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Сергея Багратяна.

«В вопросе много компонентов, которые невозможно не обсудить в ходе переговоров. Обсуждение каждого компонента занимает довольно много времени. Конечно, мы все хотим понять окончательную структуру тарифов как можно скорее. Уверяю вас, что мы не замедляем процесс, мы просто хотим достичь базового решения, что означает, что любой компонент действительно обсуждается, чтобы мы могли достичь соглашения не на один или два года, а базового соглашения, которое позволит экономике формировать свои ожидания и инвестиционные планы. К концу года у нас будет окончательное представление о результатах», - сказал Григорян.

Он отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Вице-премьер также подчеркнул, что не думает, что тариф на газ увеличится в зимние месяцы.