В штаб-квартире ЮНЕСКО состоятся мероприятия, посвященные юбилеям Комитаса и Туманяна

По случаю 150-летия поэта всех армян Ованеса Туманяна и основателя армянской национальной композиторской школы Комитаса с целью переоценки богатого культурного наследия, оставленного этими великими людьми и в Ереване, и в областях, и в других странах организуются разнообразные мероприятия.

Реализации ряда интересных инициатив содействует Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

В беседе с «Арменпресс» заместитель министра Ара Хзмалян, говоря о Туманяне и Комитасе, подчеркнул, что они являются теми полюсами нашего духовного облика, к которым необходимо всегда обращаться. Они должны присутствовать в нашей повседневной жизни, в системе образования. Заместитель министра подчеркнул, что юбилеи - хороший повод вновь переосмыслить величину этих великих армян.

“Комитаса мы можем считать нашей духовным чистилищем, которое очистило нашу сущность, наш облик от чужеродных элементов и оставило самое чистое, самое лучшее, то, что делает нацию нацией и способствует сохранению ее идентичности”, - отметил Хзмалян.

“Думаю, наше упущение заключается в том, что огромная работа, проделанная в этом направлении, возможно, что не заметна. Поэтому мы обратились за помощью к цифровому маркетингу. Каждый проект мы превратим в короткий видеоролик, который будет иметь широкий оборот в цифровом пространстве, и нашим гражданам, и армянам диаспоры будет известно, какие же мероприятия, посвященные этим двум величайшим именам, проводятся”, - подчеркнул Хзмалян.

18 октября в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, состоится концерт, в которой примет участие Государственный камерный хор Армении и будет открыта выставка. Концерт будет посвящен юбилею Комитаса, а выставка - юбилею Туманяна. Совсем недавно хором Радио Латвии с большим успехом была исполнена Литургия Комитаса. Концертные программы, посвященные нашим великим, прошли в Латвии, Эстонии, Литве с участием наших хоров и коллективов этих стран. Я считаю важными и предстоящие в Германии концерты Государственного камерного хора “Овер”. Мужской состав хора недавно записал Литургию” Комитаса. Они выступят также в монастырском комплексе Татев”, - отметил заместитель министра. Он сказал, что дипломатические звенья на должном уровне подготовились и организовали эти важные события, и все наши внутригосударственные ресурсы - профессиональные, творческие и финансовые, направлены на придание должной оценки Комитасу и Туманяну. Мероприятия не ограничиваются лишь концертами. Театр киноактера им. Маляна на основе сказок Ованеса Туманяна с постановками отправится на гастроли в Москву, Париж и выступит для армянской общины. Готовятся к изданию научные и художественные книги, посвященные Туманяну. Почти все хоры Армении в Арцахе на территории церковных памятников, в церквях будут выступать с концертами произведений Комитаса. Касаясь платы мероприятий и билетов, Хзмалян отметил, что будут инициативы под открытым небом, вход на которые свободен, будут также концерты по билетам. Для обеспечения присутствия зрителей в концертных залах иногда обратятся и к системе пригласительных билетов.

“Мы смогли обеспечить доступность ценностей для наших гражданам, и они проявляют большой интерес к этим мероприятиям. Тем не менее, из сознания людей нужно постепенно выводить то, что культура - бесплатное удовольствие.

Их нужно приучить, что за культуру тоже платят, а раздавать пригласительные билеты только на программы и мероприятия общегосударственного значения”, - заключил Ара Хзмалян.

Анжела Амбарцумян