Мероприятия предстоящие 3 октября

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 3 октября, в НС РА продолжится очередное четырехдневное заседание.

Правительство Армении проведет очередное заседание, в повестке более двух десятков вопросов.

Визит президента Ирана Хасана Рохани в Армению находится в центре внимания иранистов. На сегодняшней пресс-конференции они обсудят отношения Армения – Иран и региональные развития.

Уже в 11-й раз в Арени проводится фестиваль вина. На встрече с журналистами организаторы представят программы и ожидаемые мероприятия.

Антикоррупционный центр “Transparency International” представит результаты исследования, проведенного с помощью нового инструмента оценки состояния гражданского общества.

Согласно завещанию великого друга армянского народа, писателя, публициста Кима Бакши, в Гарнийском ущелье состоится предание земле частичек его праха.

В Доме камерной музыки им. Комитаса состоится концертный вечер. Известный пианист Айу Джан (Китай) выступит с Государственным камерным оркестром Армении.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

Следите за нами также в Twitter и Facebook.