Роухани не согласился на переговоры с Трампом, поскольку это не отвечало интересам Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани в среду на заседании правительства заявил, что не согласился на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, поскольку не верил, что эта встреча будет в интересах Тегерана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если бы у меня была уверенность, что эти переговоры окажутся в интересах иранского народа, то я бы непременно на это пошел", - цитирует Роухани телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он добавил, что "президент США в своей речи на ГА ООН дважды заявил, что хочет ужесточить санкции против Ирана". "Я сказал нашим европейским друзьям: как мы можем это принять? Мы должны поверить вам, что Вашингтон готов к диалогу, или президенту США, который за 24 часа дважды высказался за усиление давления [на Тегеран]", - отметил Роухани.