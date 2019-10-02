Время в Ереване: 11:07:36,   3 Октябрь

Роухани не согласился на переговоры с Трампом, поскольку это не отвечало интересам Ирана

Роухани не согласился на переговоры с Трампом, поскольку это не отвечало интересам Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани в среду на заседании правительства заявил, что не согласился на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, поскольку не верил, что эта встреча будет в интересах Тегерана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если бы у меня была уверенность, что эти переговоры окажутся в интересах иранского народа, то я бы непременно на это пошел", - цитирует Роухани телерадиовещательная корпорация IRIB.

Он добавил, что "президент США в своей речи на ГА ООН дважды заявил, что хочет ужесточить санкции против Ирана". "Я сказал нашим европейским друзьям: как мы можем это принять? Мы должны поверить вам, что Вашингтон готов к диалогу, или президенту США, который за 24 часа дважды высказался за усиление давления [на Тегеран]", - отметил Роухани.

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации