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Илон Маск впервые показал "внутренности" марсианского корабля Starship

Илон Маск впервые показал "внутренности" марсианского корабля Starship

Сам миллиардер уверен, что корабль практически полностью готов и отправится к Марсу в 2022 году, передает Арменпресс.

Основатель SpaceX Илон Маск впервые показал, как выглядит грузовой отсек корабля Starship, предназначенного для полётов на Луну и Марс. Видео, снятое внутри аппарата, он опубликовал в Twitter.




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