Илон Маск впервые показал "внутренности" марсианского корабля Starship
17:51, 2 Октябрь, 2019
Сам миллиардер уверен, что корабль практически полностью готов и отправится к Марсу в 2022 году, передает Арменпресс.
Основатель SpaceX Илон Маск впервые показал, как выглядит грузовой отсек корабля Starship, предназначенного для полётов на Луну и Марс. Видео, снятое внутри аппарата, он опубликовал в Twitter.
Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2019