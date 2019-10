Сам миллиардер уверен, что корабль практически полностью готов и отправится к Марсу в 2022 году, передает Арменпресс.

Основатель SpaceX Илон Маск впервые показал, как выглядит грузовой отсек корабля Starship, предназначенного для полётов на Луну и Марс. Видео, снятое внутри аппарата, он опубликовал в Twitter.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA