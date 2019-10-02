Forbes: состояние 400 богатейших американцев достигло $2,96 трлн

Сумма состояний участников рейтинга богатейших граждан США достигла $2,96 трлн, а среднее состояние выросло до $7,4 млрд. Это следует из рейтинга, опубликованного в среду журналом Forbes.

"Состояние 400 американцев достигло рекордных $2,96 трлн, что на 2,2% больше, чем в 2018 году", - сообщило издание. При этом среднее состояние участников рейтинга выросло за год на $200 млн - до $7,4 млрд.

Порог для попадание в рейтинг в 2019 году составил $2,1 млрд, уточнили в журнале, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.