Пашинян коснулся значения состоявшегося в Ереване заседания ВЕЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает проведение Высшего евразийского экономического совета в Ереване хорошим доказательством усилий Армении по улучшению ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 2 октября в ответ на вопрос депутата Микаела Золяна.

«С 1 января 2019 года мы приняли председательство в ЕАЭС, и я думаю, что саммит стал кульминацией нашего председательства в организации. Мы подписали соглашение с Сингапуром. Когда в июле я был в Сингапуре, в ходе этого визита была достигнута договоренность о том, чтобы мы могли закончить работу над этим соглашением до встречи в Ереване.Тогда, конечно, казалось фантастическим, что мы успеем в такие короткие сроки заключить соглашение, но это произошло, за что я хотел бы поблагодарить правительство Сингапура и правительства наших стран-партнеров, а также ЕЭК.

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном вступает в силу с октября. Могу заявить, что в ЕАЭС в политическом плане не было такого масштабного мероприятия, и организация такого мероприятия нами в таком масштабе, думаю, еще раз доказала, что мы действительно прилагаем все усилия для того, чтобы сделать ЕАЭС более эффективной структурой и наше членство было более эффективным», - сказал Пашинян.