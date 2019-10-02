Пашинян сообщил причину, почему президент Беларуси рано покинул Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал причину отъезда президента Беларуси Александра Лукашенко из Армении вскоре после заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване 1 октября. Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос депутата НС Микаела Золяна, Пашинян сказал, что причиной раннего ухода было семейное событие.

«К сожалению, в его семье ранее случалось горе. Ему необходимо было присутствовать на траурном мероприятии, поэтому он покинул Армению немного раньше», - сказал Пашинян.