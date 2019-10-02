3-4 октября Грузию посетит Североатлантический совет

По информации МИД Грузии, делегацию, в составе которой будет постоянный представитель 29-ти государств-членов альянса, возглавит заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



В рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия под председательством премьер-министра Грузии и заместителя генерального секретаря НАТО. Североатлантический комитет, а также заместитель генерального секретаря НАТО проведут двусторонние встречи с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и депутатами, а также с представителями власти.



По словам официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди, визит NAC в Грузию в этом году является пятым по счету, что беспрецедентное событие в истории сотрудничества со странами-партнерами Совета.



Как заявил Константиниди, в рамках визита будут обсуждены все вопросы, связанные с вступлением Грузии в Альянс, акценты будут сделаны на еще большее углубление политического диалога между НАТО-Грузией и практическое сотрудничество, в том числе, на укрепление безопасности в Черном море.