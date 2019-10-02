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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-10-19

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-10-19

ЕРЕВАН, 2 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 октября, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 476.16 драм. Курс евро вырос на 1.40 драмa и составил 519.92 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 7.28 драм. Курс британского фунта сократился на 1.86 драмa и составил 583.01 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 22731.14 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 264.07 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 13773.67 драм.




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