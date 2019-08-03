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В ходе несанкционированной акции протеста в Москве задержаны 346 человек


В ходе  несанкционированной  акции протеста  в  Москве правоохранительными органами задержаны  346 человек.

Как  передает «Арменпресс», об этом  сообщает  «ОВД Инфо».

3 августа в Москве возобновилась  несанкционированная акция  протеста  в поддержку независимых кандидатов, которым было запрещено баллотироваться на выборах в Московский законодательный орган. 

Полиция призвала собравшихся в центре Москвы разойтись.Тех, кто не подчинился требованиям правоохранительных органов, задержали.

В частности, на Пушкинской площади сотрудники милиции призвали протестующих не нарушать общественный порядок и право других граждан на передвижение. Ряд граждан принимают участие в акции с масками.

 

На выборах в Мосгордуму (предстоят в сентябре 2019 года) ЦИК  не зарегистрировал  более двух десятков независимых кандидатов. Не согласившись с этими решениями, 27 июля независимые кандидаты устроили несанкционированную акцию протеста в Москве. В то время правоохранительные органы доставили в отделение полиции более 1400 граждан. В настоящее время более 40 человек были арестованы и осуждены.

 

 




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