В соборе Святых Архангелов в Бухаресте состоялся концерт к 150-летию Комитаса

3августа в Кафедральном соборе Святых Архангелов в Бухаресте состоялся концерт к 150-летию Комитаса. Концерт был организован Союзом армян Румынии и румынской епархией Армянской Апостольской церкви – в рамках трехдневного фестиваля «Армянская улица».

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии румынской епархииАрмянской Апостольской церкви, мероприятие началось с благословения предстоятеля епархии епископа Татева Акопяна.

Присутствующих приветствовал выдающийся румынский писатель армянского происхождения, публицист, переводчик СерджуСельян, специально к этому мероприятию прибывший из Австралии.

В программе концерта прозвучали произведения в исполнении сопрано АрминеХачатрян, известные песни Комитаса и др.

Сразу после концерта во дворе соборе Святых Архангелов были представлены переводы Сельяна на румынский двух книг о Комитасе: РитыСулахян-Куюмджян «В истоках безумия. Комитас․ Портрет кумира» и ВарданаВарданяна «Вечный странник».

Книги изданы бухарестским издательством «Арарат» под руководством председателя Союза армян Румынии Варужана Восканяна.