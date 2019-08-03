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В соборе Святых Архангелов в Бухаресте состоялся концерт к 150-летию Комитаса


 3августа в Кафедральном соборе  Святых Архангелов  в Бухаресте  состоялся концерт к  150-летию Комитаса.  Концерт  был организован Союзом армян Румынии и румынской  епархией Армянской Апостольской церкви – в рамках трехдневного фестиваля «Армянская улица».  

Как  сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии румынской  епархииАрмянской Апостольской церкви, мероприятие  началось с благословения предстоятеля епархии  епископа  Татева  Акопяна.

Присутствующих приветствовал выдающийся румынский  писатель армянского происхождения, публицист, переводчик СерджуСельян, специально к  этому  мероприятию  прибывший  из Австралии.

В программе  концерта  прозвучали произведения  в исполнении сопрано АрминеХачатрян, известные  песни Комитаса и др.  

Сразу после концерта во дворе соборе  Святых Архангелов   были представлены переводы Сельяна на румынский двух книг о Комитасе:  РитыСулахян-Куюмджян «В истоках безумия. Комитас․ Портрет кумира»  и ВарданаВарданяна «Вечный странник».

Книги изданы бухарестским издательством «Арарат» под руководством  председателя Союза армян Румынии Варужана Восканяна.




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