В Москве возобновилась несанкционированная акция протеста

3 августа в Москве возобновилась несанкционированная акция протестав поддержку независимых кандидатов, которым было запрещено баллотироваться на выборах в Московский законодательный орган.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА «Новости», полиция призвала собравшихся в центре Москвы разойтись.Тех, кто не подчинился требованиям правоохранительных органов, задержали.

В частности, на Пушкинской площади сотрудники милиции призвали протестующих не нарушать общественный порядок и право других граждан на передвижение. Ряд граждан принимают участие в акции с масками.

Согласно российским официальным источникам, число задержанных в настоящее время составляет 89 человек.

На выборах в Мосгордуму (предстоят в сентябре 2019 года) ЦИК не зарегистрировал более двух десятков независимых кандидатов. Не согласившись с этими решениями, 27 июля независимые кандидаты устроили несанкционированную акцию протеста в Москве. В то время правоохранительные органы доставили в отделение полиции более 1400 граждан. В настоящее время более 40 человек были арестованы и осуждены.