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В результате ДТП на дороге Дилижан-Гошаванк госпитализированы 8 человек


3 августа   в 13:00часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на  дороге  Дилижан-Гошаванк  произошло ДТП,    необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

По предварительным данным, 8 человек госпитализированы  в Дилижанский  МЦ. 

Из Дилижанского  МЦ сообщили, что среди пострадавших – сотрудники одного из детсадов.

ПО данным СМИ, ПАЗ съехал с проезжей  части  дороги, врезался в бетонное  заграждение и  перевернулся в овраг.

 




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