В результате ДТП на дороге Дилижан-Гошаванк госпитализированы 8 человек
15:54, 3 Август, 2019
3 августа в 13:00часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Дилижан-Гошаванк произошло ДТП, необходима помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
По предварительным данным, 8 человек госпитализированы в Дилижанский МЦ.
Из Дилижанского МЦ сообщили, что среди пострадавших – сотрудники одного из детсадов.
ПО данным СМИ, ПАЗ съехал с проезжей части дороги, врезался в бетонное заграждение и перевернулся в овраг.