В результате ДТП на дороге Дилижан-Гошаванк госпитализированы 8 человек

3 августа в 13:00часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Дилижан-Гошаванк произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

По предварительным данным, 8 человек госпитализированы в Дилижанский МЦ.

Из Дилижанского МЦ сообщили, что среди пострадавших – сотрудники одного из детсадов.

ПО данным СМИ, ПАЗ съехал с проезжей части дороги, врезался в бетонное заграждение и перевернулся в овраг.