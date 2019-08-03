Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

Правительство РА представило итоги своей деятельности за июль


Правительство Республики Армения представило итоги  своей деятельностиза июль. 

Как передает Арменпресс, в видеоматериале, размещенном на странице правительства в Facebook, говорится, что в прошлом месяце в рамках инвестиционной программы правительства шести компаниям было предоставлено освобождение от налогов, и планируется инвестировать 8 миллионов долларов. Намечено  открыть 108 рабочих мест.

Согласно решению правительства, премии для ветеранов Второй мировой войны увеличились с 50 000 до 100 000 драмов, а с 1 января 2020 года пенсии увеличатся на 10 процентов.

Кроме того, в июле была принята Государственная среднесрочная программа расходов на 2020–2022 годы:  в основе лежит концепция  об обеспечении ориентированной на экспорт, конкурентоспособной и инклюзивной экономики, отвечающей высоким технологическим, промышленным и экологическим стандартам.

Подписано соглашение между Арменией и Сингапуром  об исключении двойного налогообложения доходов и уклонении от уплаты налогов.

Из 330 км дорог, подлежащих ремонту в этом году, строительство около 165 км дорог будет завершено в июле,  завершено строительство19 км.

С остальными подробностями деятельности правительства в июле ознакомьтесьв видеоматериале.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации