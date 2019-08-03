Правительство РА представило итоги своей деятельности за июль

Правительство Республики Армения представило итоги своей деятельностиза июль.

Как передает Арменпресс, в видеоматериале, размещенном на странице правительства в Facebook, говорится, что в прошлом месяце в рамках инвестиционной программы правительства шести компаниям было предоставлено освобождение от налогов, и планируется инвестировать 8 миллионов долларов. Намечено открыть 108 рабочих мест.

Согласно решению правительства, премии для ветеранов Второй мировой войны увеличились с 50 000 до 100 000 драмов, а с 1 января 2020 года пенсии увеличатся на 10 процентов.

Кроме того, в июле была принята Государственная среднесрочная программа расходов на 2020–2022 годы: в основе лежит концепция об обеспечении ориентированной на экспорт, конкурентоспособной и инклюзивной экономики, отвечающей высоким технологическим, промышленным и экологическим стандартам.

Подписано соглашение между Арменией и Сингапуром об исключении двойного налогообложения доходов и уклонении от уплаты налогов.

Из 330 км дорог, подлежащих ремонту в этом году, строительство около 165 км дорог будет завершено в июле, завершено строительство19 км.

С остальными подробностями деятельности правительства в июле ознакомьтесьв видеоматериале.