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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия более 90 раз


За период  с 28июляпо 3 августа  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 90 раз. В сторону армянских позиций произведено более 600 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Об этом  Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

«Передовые  части Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответа  на  провокационные  действия противника.  Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи», - говорится в  сообщении.

 




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