За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия более 90 раз

За период с 28июляпо 3 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 90 раз. В сторону армянских позиций произведено более 600 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

«Передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответа на провокационные действия противника. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи», - говорится в сообщении.