Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы


МЧС РА сообщает, что в течение следующих пяти дней в долинах и предгорьях ожидается высокий риск возникновения пожара. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На территории РА  днем 3-го августа, 4-7 августа - в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой.

8 августа ожидается погода без осадков.    Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура  воздуха существенно не  изменится.

В Ереване  в вечерние часы с3 августа в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. С 4-8 августа ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.




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