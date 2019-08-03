В Армении ожидаются кратковременные дожди и грозы

МЧС РА сообщает, что в течение следующих пяти дней в долинах и предгорьях ожидается высокий риск возникновения пожара.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

На территории РА днем 3-го августа, 4-7 августа - в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой.

8 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване в вечерние часы с3 августа в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой. С 4-8 августа ожидается погода без осадков, в вечерние часы ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.