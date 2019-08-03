Артак Давтян: отсутствие выстрелов на данный момент — результат оперативной связи

За последние два дня количество выстрелов со стороны противника резко сократилось, а в некоторых районах не было вообще ни одного выстрела. Об этом в беседе с журналистами заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Артак Давтян, коснувшись вопроса о недавней напряженности.

По его словам, инциденты на линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана происходят регулярно.

Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос об ответной реакции армянской стороны на эти инциденты, Давтян сказал: «Не меньше, чем адекватная».

На замечание, что ранее такие случаи были на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, а в последнее время - также на армяно-азербайджанской границе, АртакДавтянответил, что арцахская сторона всегда выступает с заявлениями относительно арцахскогоучастка, представляет ситуацию цифрами, ана обычной армяно-азербайджанской линии соприкосновения эти случаи регистрируются.

«Такие инциденты регулярно регистрируются на армяно-азербайджанском участке, просто жертв и раненых не было, и поэтому реакции как таковой не было. К сожалению, у нас была жертва и раненый, поэтому у широкой общественностьюбыла такая реакция», - сказал начальник ГШ ВС Армении.

Начальник Генштаба подчеркнул, что у каждой стороны есть свои цели и задачи.

«У нас регулярно возникала напряженность в Тавушской, Гегаркуникской областях армяно-азербайджанской границы, в направлении Нахичевана. 1-2 раза в месяц случается повышение напряженности, после чего –сокращение или прекращениевыстрелов. Нужно понимать, что линия контакта - это организм или механизм, который постоянно функционирует. Не всегда все спокойно и все получается так, как нам хочется. Это двусторонние процессы, каждая сторона имеет свои цели, задачи, каждая сторона хочет укрепить свои позиции, не позволяяпротивникуделать то же самое», - сказал Давтян.

На вопрос, воспользовались ли в этом случае оперативной связью, начальник ГШ ВС ответил положительно.

«Оперативная связь используется по мере необходимости - в каждом случае, когда нарастает напряжение. Конечно, мы связываемся, конкретно в данный момент отсутствие выстрелов является результатом оперативного общения», - подчеркнул Давтян.