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Обнаружены Range Rover и водитель, покинувший трассу Ереван-Севан


В Следственном управлении Абовяна Котайкского областного  управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти, препятствованию отправления правосудия и следствию.

По предварительным данным, 2 августа 2019г.гражданин  (1976 г/р), покинул место преступления на 15-м километре участка дороги Ереван-Севан и скрыл от следствия  автомобиль Range Rover (со следами преступления), помешав  следователю осмотреть место происшествия. Не повиновавшись законному  требованию сотрудников полиции РА не садиться в машину и не перемещать транспортное средство, он сел в вышеупомянутую машину и, двигаясь в направлении полицейского (таким образом оказывая угрозу - не опасную для его жизни и здоровья), сбежал с места  преступления.

Как  сообщили Арменпресс в Департаменте информации и связям с общественностью Следственного комитета,  по факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 316 и  ч.2  ст. 332 Уголовного кодекса Армении. 

В результате  предпринятых мер  были обнаружены  автомобиль RangeRover и  гражданин  (1976 г/р).

Он арестован по обвинению в оказании насилия сотруднику полиции и препятствование следствию.  

Расследование продолжается. 


Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 

 

 




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