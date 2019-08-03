Обнаружены Range Rover и водитель, покинувший трассу Ереван-Севан

В Следственном управлении Абовяна Котайкского областного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти, препятствованию отправления правосудия и следствию.

По предварительным данным, 2 августа 2019г.гражданин (1976 г/р), покинул место преступления на 15-м километре участка дороги Ереван-Севан и скрыл от следствия автомобиль Range Rover (со следами преступления), помешав следователю осмотреть место происшествия. Не повиновавшись законному требованию сотрудников полиции РА не садиться в машину и не перемещать транспортное средство, он сел в вышеупомянутую машину и, двигаясь в направлении полицейского (таким образом оказывая угрозу - не опасную для его жизни и здоровья), сбежал с места преступления.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и связям с общественностью Следственного комитета, по факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 316 и ч.2 ст. 332 Уголовного кодекса Армении.

В результате предпринятых мер были обнаружены автомобиль RangeRover и гражданин (1976 г/р).

Он арестован по обвинению в оказании насилия сотруднику полиции и препятствование следствию.

Расследование продолжается.



Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.