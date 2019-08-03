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Во время VII Панармянских летних игр в Арцахе СНБ будет проводить службу в усиленном режиме


Служба национальной безопасности Республики Арцах сообщает, что, учитывая ожидаемое большое количество спортсменов и тренеров - участниковVII Панармянских летних игр, которые пройдут в Арцахе с 6 по 9 августа, а также то обстоятельство, что  в эти дни в страну приедет большое число туристов, с целью организации и проведения этого  мероприятия всеармянского значениябезопасно и на высоком уровне, по приказу директора  СНБ Арцаха сотрудники Службы национальной безопасности будут проводить  службу в усиленном режиме.

Об этом Арменпресс сообщили в СНБ Арцаха.

«Дорогие соотечественники, Служба национальной безопасности сообщает, что со 2 по 10 августа  в СНБ будет действовать «горячая линия». В случае, если вы заметили подозрительного человека или вещь, звоните по круглосуточно действующей«горячей линии» 047-94-41-26», - говорится в сообщении СНБ.




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