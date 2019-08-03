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Турецкая и американская стороны 5 августа обсудят тему «безопасной зоны» в Сирии


5 августа в Анкаре состоится встреча турецких властей с военными чиновниками США – с целью обсуждения вопроса о создании «безопасной зоны» в восточной части реки Евфрат на севере Сирии.

Как передает Арменпресс,  об этом сообщает турецкая Timeturk. 

В заявлении, распространенном  министерством обороны Турции,  говорится, что делегация США прибудет в Турцию 4 августа, чтобы обсудить вопрос создания «безопасной зоны» с турецкими властями.

Впервые о создании «безопасной зоны» в восточной части реки Евфрат на севере Сирии объявил президент Турции РеджепТайипЭрдоган в 2013 году. Согласно этому плану, в результате столкновений в Сирии, для сирийцев, которые покидают страну, будет создана территория с целью  обеспечения  их безопасности. С этой  территории  должны быть удалены бойцы из Курдской рабочей партии и других подобных формирований. «Безопасная зона» должна быть шириной 30-40 км и длиной 460 км.

 




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