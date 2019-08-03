Турецкая и американская стороны 5 августа обсудят тему «безопасной зоны» в Сирии

5 августа в Анкаре состоится встреча турецких властей с военными чиновниками США – с целью обсуждения вопроса о создании «безопасной зоны» в восточной части реки Евфрат на севере Сирии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая Timeturk.

В заявлении, распространенном министерством обороны Турции, говорится, что делегация США прибудет в Турцию 4 августа, чтобы обсудить вопрос создания «безопасной зоны» с турецкими властями.

Впервые о создании «безопасной зоны» в восточной части реки Евфрат на севере Сирии объявил президент Турции РеджепТайипЭрдоган в 2013 году. Согласно этому плану, в результате столкновений в Сирии, для сирийцев, которые покидают страну, будет создана территория с целью обеспечения их безопасности. С этой территории должны быть удалены бойцы из Курдской рабочей партии и других подобных формирований. «Безопасная зона» должна быть шириной 30-40 км и длиной 460 км.