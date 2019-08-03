Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август

Выявлены обстоятельства взрыва на трассе Ереван-Севан — трое арестованы


В результате неотложных следственных, судебных, оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в Абовянском следственном управлении Котайкского областного следственного управления Следственного комитета РА, были выявлены обстоятельства взрыва на трассе Ереван-Севан.

Как  сообщили Арменпресс в Департаменте информации и связям с общественностью Следственного комитета, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного  п. 6 ч. 2 ст. 34-104 и  ч.1  ст. 235  Уголовного кодекса были арестованы три человека — 1963, 1966 и 1974 г/р.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, 2 августа 2019 г.    в  12:30 часовлицо, совершившее очевидное   преступление, на 15 км шоссе Ереван-Севан,заранее заложил взрывчатку под мостом.В тот же день   около 12:30 часов, во время движения  «РенджРовера» М. Манукяна и  сопровождающих его автомобилей «Ниссан» и «Патруль»,произошел взрыв, но преступление не было  доведено до конца – по независящим от злоумышленника  обстоятельствам.   

По факту было возбуждено уголовное дело по  п. 6 ч. 2 ст. 34-104 и  ч.1  ст. 235  Уголовного кодекса Армении. Четыре человека, находившихся  в машине, признаны пострадавшими.

Предприняты неотложные  следственные действия - расследование на месте, взяты образцы взрывчатых веществ, допрошены свидетели.

Для выяснения обстоятельств уголовного дела были назначены судебно-техническая,  судебно-генетическая и другие экспертизы.

Расследование продолжается. 


Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации