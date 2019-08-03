Выявлены обстоятельства взрыва на трассе Ереван-Севан — трое арестованы

В результате неотложных следственных, судебных, оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в Абовянском следственном управлении Котайкского областного следственного управления Следственного комитета РА, были выявлены обстоятельства взрыва на трассе Ереван-Севан.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и связям с общественностью Следственного комитета, в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 34-104 и ч.1 ст. 235 Уголовного кодекса были арестованы три человека — 1963, 1966 и 1974 г/р.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, 2 августа 2019 г. в 12:30 часовлицо, совершившее очевидное преступление, на 15 км шоссе Ереван-Севан,заранее заложил взрывчатку под мостом.В тот же день около 12:30 часов, во время движения «РенджРовера» М. Манукяна и сопровождающих его автомобилей «Ниссан» и «Патруль»,произошел взрыв, но преступление не было доведено до конца – по независящим от злоумышленника обстоятельствам.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 34-104 и ч.1 ст. 235 Уголовного кодекса Армении. Четыре человека, находившихся в машине, признаны пострадавшими.

Предприняты неотложные следственные действия - расследование на месте, взяты образцы взрывчатых веществ, допрошены свидетели.

Для выяснения обстоятельств уголовного дела были назначены судебно-техническая, судебно-генетическая и другие экспертизы.

Расследование продолжается.



Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.