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«Реал» заинтересовался Неймаром


Мадридский  «Реал» заинтересовался бразильским нападающим ПСЖ Неймаром.

Как передает Арменпресс, об этом  сообщает Sky Italia. «Реал» ищет варианты  для  подписания контракта с ним. Королевский клуб готов включить в трансфер и некоторых других игроков.

Основным претендентом на бразильца является каталонская «Барселона». Сам игрок также выразил желание вернуться в испанский клуб. Текущий контракт Неймара с ПСЖ должен быть заключен к июню 2022 года.   

В сезоне 2018-19, нападающий сыграл 28 матчей за ПСЖ, забил 23 гола и сделал 13 голевых пасов. Парижский клуб приобрел бразильца у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.

 




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