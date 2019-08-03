«Реал» заинтересовался Неймаром

Мадридский «Реал» заинтересовался бразильским нападающим ПСЖ Неймаром.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sky Italia. «Реал» ищет варианты для подписания контракта с ним. Королевский клуб готов включить в трансфер и некоторых других игроков.

Основным претендентом на бразильца является каталонская «Барселона». Сам игрок также выразил желание вернуться в испанский клуб. Текущий контракт Неймара с ПСЖ должен быть заключен к июню 2022 года.

В сезоне 2018-19, нападающий сыграл 28 матчей за ПСЖ, забил 23 гола и сделал 13 голевых пасов. Парижский клуб приобрел бразильца у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.