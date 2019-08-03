Нападающий сборной Аргентины по футболу Лео Месси дисквалифицирован на три месяца.

Как передает Арменпресс, об этом пишет AS. Конфедерация футбола Южной Америки также оштрафовалаМесси на 50 000 долларов. Аргентинец не сыграет в нескольких товарищеских матчах, в том числе в первом отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. Дисквалификация продлится до 2 ноября.

Месси обвинил Южноамериканскую футбольную конфедерацию в коррупции после полуфинальной игры Copa America, где аргентинец получил красную карточку.