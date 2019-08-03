Месси дисквалифицирован на три месяца
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лео Месси дисквалифицирован на три месяца.
Как передает Арменпресс, об этом пишет AS. Конфедерация футбола Южной Америки также оштрафовалаМесси на 50 000 долларов. Аргентинец не сыграет в нескольких товарищеских матчах, в том числе в первом отборочном этапе чемпионата мира 2022 года. Дисквалификация продлится до 2 ноября.
Месси обвинил Южноамериканскую футбольную конфедерацию в коррупции после полуфинальной игры Copa America, где аргентинец получил красную карточку.
16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 12:25 Выявлены обстоятельства взрыва на трассе Ереван-Севан — трое арестованы
- 11:52 «Реал» заинтересовался Неймаром
- 11:47 Около десяти тысяч человек тушат пожары в Сибири и на Дальнем Востоке
- 11:39 Месси дисквалифицирован на три месяца
- 11:30 Один человек погиб, четверо пострадали при землетрясении в Индонезии
- 11:21 Пожарные-спасатели РА потушили 54 пожара на травяных участках
- 11:20 Европейские индексы - 02-08-19
- 11:19 Американские индексы снизились - 02-08-19
- 11:17 Цены на цветные металлы - 02-08-19
- 11:15 Цены на драгоценные металлы - 02-08-19
- 11:15 Цены на нефть - 02-08-19
- 02.08-21:12 Предстоящие на 3 августа мероприятия
- 02.08-20:14 Правительство увеличит бюджетное финансирование военной промышленности Армении
- 02.08-19:51 СНБ Армении раскрыла случай получения взятки со стороны высокопоставленных служащих СНБ
- 02.08-19:44 Наша цель - сделать стартап в Армении доминирующим видом мышления: Пашинян на "Sevan Startup Summit"
- 02.08-19:33 Ванецян заверяет, что СНБ продолжает заниматься раскрытием фейков
- 02.08-19:26 Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Японии
- 02.08-18:57 Состояние здоровья пострадавших в ДТП в РФ армян оценивается как средней тяжести и удовлетворительно
- 02.08-18:34 Пашинян сравнил бархатную революцию со стартапом
- 02.08-17:54 Пострадавшие в результате ДТП в Ставрополе граждане перевезены в больницу Апанасенковского района
- 02.08-17:50 Зариф призвал США прекратить самоизоляцию
- 02.08-17:40 Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию предпринимателей
- 02.08-17:35 Океан "ограбил" отдыхающих на пляже в Бразилии – видео
- 02.08-17:29 В РФ в результате ДТП пострадали трое армян
- 02.08-17:29 СМИ: в алжирской столице проходят антиправительственные акции
- 02.08-17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-08-19
- 02.08-17:24 Азиатские индексы - 02-08-19
- 02.08-17:13 Грузия выделит €600 тыс. для перевозки в отпуск соотечественников из России
- 02.08-16:53 Посольство Армении в РФ прокомментировало заявление армянских сотрудников аэропорта Сочи
- 02.08-16:43 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии
- 02.08-16:25 По поручению премьер-министра, автомобили будут растаможиваться и по субботам и воскресеньям
- 02.08-16:20 Ученые нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови
- 02.08-16:17 Глава МИД Арцаха встретился с парламентариями австралийского штата Новый Южный Уэльс
- 02.08-16:09 Дорога Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница закрыта в одностороннем направлении
- 02.08-16:04 США призвали Россию и Китай участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями
14:50, 27.07.2019
Просмотрели 1779 раз СМИ: четыре человека погибли в результате взрыва автомобиля в Афганистане
14:03, 27.07.2019
Просмотрели 1660 раз За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 1300 выстрелов в сторону армянских позиций
15:59, 27.07.2019
Просмотрели 1601 раз Срок службы по программе «Честь имею!» сокращен
13:31, 27.07.2019
Просмотрели 1570 раз Гаел Андонян пропустил очередную клубную игру
15:02, 27.07.2019
Просмотрели 1443 раз Новый контракт Месси с «Барселоной» может быть заключен до завершения карьеры