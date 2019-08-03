Европейские индексы - 02-08-19

МОСКВА, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.11% и составил 11872.44 пункта, французский CAC 40 снизился на 3.57% и составил 5359.00 пункта, британский FTSE снизился на 2.34% и составил 7407.06 пункта, а российский RTSI снизился на 3.95% и составил 1293.19 пункта.