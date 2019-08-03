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Пожарные-спасатели РА потушили 54 пожара на травяных участках


2 августа  в Национальный центр  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 35 сообщений  о возгораниях на различных травяных участках площадью 200 кв/м и более.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

В  частности:

В   административном районе Еревана Канакер-Зейтун—300 кв/м, 200 кв/м, в административном округе Аван - 300 кв/м, в административном районе Малатия-Себастия - 1000 кв/м,  в административном районе Эребуни - 3 кв/м, в административном районе Шенгавит - 2000 кв/м. 500 кв/м, в административном округе Арабкир - 1000 кв/м, в административном округе Нубарашен - 2 га.

В  городе Талин Арагацотнскойобласти  около 7000 кв/м, в селе Воскеваз - 10 га и 50 деревьев, в селе Агарак - 700 кв/м, в селе Барцрашен Араратской области 7 га,  в селе Овташат - 3000кв/м,  в селе Дитак – 50 тюков,  в селе Востан – 1500кв/м.

В  городе Егвард Котайкскойобласти - около 6000 кв/ми 10 деревьев, 5000 кв/м, 400 кв/м,  в Нор Гехи - 1500 кв/м, в селе Прошян - 4000 кв/м, в Зовуни - 2000 кв/м, в деревне Арзни - 2 га, в селе НеркинПтгни - 3000 кв/м, в Гарни - 40 га.

В  Сисиане - около 4000 кв/м, в селе АлванкСюникской  области - 1,5 га растительности, в селе Караундж - 300 кв/м.

 В  Ехегнадзоре Вайоцдзорскойобласти - 10 га. 

На трассе Аревашат-Арбат  1,5 га, на трассе  Егвард-Ереван  около 1200 кв/м.

Пожарные-спасатели изолировали и потушили пожары.

 

 

 




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