Пожарные-спасатели РА потушили 54 пожара на травяных участках

2 августа в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 35 сообщений о возгораниях на различных травяных участках площадью 200 кв/м и более.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

В частности:

В административном районе Еревана Канакер-Зейтун—300 кв/м, 200 кв/м, в административном округе Аван - 300 кв/м, в административном районе Малатия-Себастия - 1000 кв/м, в административном районе Эребуни - 3 кв/м, в административном районе Шенгавит - 2000 кв/м. 500 кв/м, в административном округе Арабкир - 1000 кв/м, в административном округе Нубарашен - 2 га.

В городе Талин Арагацотнскойобласти около 7000 кв/м, в селе Воскеваз - 10 га и 50 деревьев, в селе Агарак - 700 кв/м, в селе Барцрашен Араратской области 7 га, в селе Овташат - 3000кв/м, в селе Дитак – 50 тюков, в селе Востан – 1500кв/м.

В городе Егвард Котайкскойобласти - около 6000 кв/ми 10 деревьев, 5000 кв/м, 400 кв/м, в Нор Гехи - 1500 кв/м, в селе Прошян - 4000 кв/м, в Зовуни - 2000 кв/м, в деревне Арзни - 2 га, в селе НеркинПтгни - 3000 кв/м, в Гарни - 40 га.

В Сисиане - около 4000 кв/м, в селе АлванкСюникской области - 1,5 га растительности, в селе Караундж - 300 кв/м.

В Ехегнадзоре Вайоцдзорскойобласти - 10 га.

На трассе Аревашат-Арбат 1,5 га, на трассе Егвард-Ереван около 1200 кв/м.

Пожарные-спасатели изолировали и потушили пожары.