Цены на цветные металлы - 02-08-19

ЛОНДОН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.42% и составила 1777.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.86% и составила 5793.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.21% и составила 1962.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.47% и составила 14525.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.12% и составила 17320.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.48% и составила 2360.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.17% и составила 26411.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 26500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.