Правительство увеличит бюджетное финансирование военной промышленности Армении

Правительство Армении увеличит бюджетное финансирование военной промышленности Армении на 114%. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook.

«В 2020 году отраслевое бюджетное финансирование военной промышленности Армении увеличится на 114%», - говорится в сообщении.