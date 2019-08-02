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Правительство увеличит бюджетное финансирование военной промышленности Армении


Правительство Армении увеличит бюджетное финансирование военной промышленности Армении на 114%. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница правительства Армении в Facebook.

«В 2020 году отраслевое бюджетное финансирование военной промышленности Армении увеличится на 114%», - говорится в сообщении.




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