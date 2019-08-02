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Ванецян заверяет, что СНБ продолжает заниматься раскрытием фейков 


Служба национальной безопасности Армении продолжает выявлять лиц, стоящих за фейковыми страницами в социальных сетях и распространяющих содержащие состав преступления записи. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 2 августа сказал директор СНБ Артур Ванецян.

«Мы продолжаем нашу работу, и если будут какие-либо заявления и записи, которые будут содержать состав преступления, и мы сможем установить личность этих людей, мы обязательно займемся этим», - сказал Ванецян.

Артур Ванецян сообщил, что администратором страницы в Facebook «Духов, Армения: открытое общество» обнаружен и арестован СНБ несколько месяцев назад. Он был гражданином Армении и Ирана.




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