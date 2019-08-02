Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Японии

В Ереване 1 августа состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Японии.

Армянскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Авет Адонц, японскую делегацию - заместитель помощника министра иностранных дел Японии, заместитель генерального директора Бюро по европейским вопросам, специальный представитель по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ, посол Хидеки Уяма.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций стороны с удовлетворением отметили процесс политического диалога на высоком уровне. Собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-японской двусторонней политической повестки, обменялись мнениями о дальнейшем расширении и углублении сотрудничества в сферах торговли, экономики, науки и образования.

Стороны также коснулись перспектив реализации совместных проектов в области информационных технологий, возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды, туризма, инфраструктуры.

Заместитель министра иностранных дел Авет Адонц выразил благодарность за помощь, оказанную правительством Японии в развитии Армении.

Японская сторона выразила готовность и впредь поддерживать процесс реформ в Армении, наращивание потенциала в различных областях.

В ходе консультаций стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов регионального и международного значения. Собеседники также отметили важность сотрудничества двух дружественных стран в рамках международных структур в многостороннем формате.