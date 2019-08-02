Состояние здоровья пострадавших в ДТП в РФ армян оценивается как средней тяжести и удовлетворительно

2-го августа в 16:35 в службу "911" поступила информация о том, что в 03:50 на 420-oм км автодороги Астрахань-Ставрополь РФ произошло ДТП: столкнулись грузовик и автобус.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в результате происшествия погибло 5 и пострадало 6 человек. В числе пострадавших есть представители армянской национальности (Е. А., 1980 г. р., А. П., 2015 г. р. и А. П., 2010 г. р.).

Пострадавшие были госпитализированы в Апанасенковскую РБ, где состояние здоровья Е. А. врачи оценили как средней тяжести, а состояние детей - как удовлетворительное.