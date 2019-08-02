Пашинян сравнил бархатную революцию со стартапом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отождествляет бархатную ненасильственную народную революцию в Армении со стартапом. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в беседе с участниками «Sevan Startup Summit».

«Стартап - это когда у кого-то есть очень хорошая идея, но нет денег, нет финансов, иногда нет офиса, но есть идеи, и ему удается убедить потенциальных инвесторов в победе этой идеи, и потенциальные инвесторы поддерживают эту идею, веря в его победу и, конечно, имея перспективу получить свою долю в этой победе. Ненасильственная бархатная народная революция 2018 года в Армении была, по сути, стартапом, потому что было несколько людей, у которых изначально была идея, они представили ее общественности, смогли убедить в важности этой идеи и перспективе победы, и все армяне захотели внести в нее свой вклад в реализации этой идеи и, как следствие, сегодня в Армении установлена власть народа», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян отметил, что идея стартапа очень важна для правительства.

«В целом, концепция стартапа используется для технологического сектора, но для нас очень важно расширить применение этой идеи в современной Армении и распространить ее на политику, распространить ее на все сферы общественной жизни в целом», - сказал Пашинян.