Пострадавшие в результате ДТП в Ставрополе граждане перевезены в больницу Апанасенковского района Ставропольского края РФ.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице посольства Армении в РФ в Facebook.

Генконсульство Армении в Ростове-на-Дону поддерживает связь с местной армянской общиной для оказания помощи пострадавшим.

В результате ДТП в районе 03:50 на 420 км. автодороги Астрахань-Ставрополь РФ произошло ДТП: столкнулись автобус и грузовик. В результате ДТП погибло 5 и пострадало 28 человек. Среди погибших трое армян - гражданин(ка) РФ 1980 г.р. и двое его/ее детей - 2015 и 2010 г.р.