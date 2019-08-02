Зариф призвал США прекратить самоизоляцию

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после отказа США от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) призвал Вашингтон прекратить самоизоляцию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ни экономический терроризм в отношении Китая и Ирана, ни выход из еще одного соглашения (ДРСМД) не изменит сдвигов в глобальной торговле и соотношении сил. США нужно перестать изолировать себя и адаптироваться к новой глобальной реальности", - написал Зариф в своем официальном Twitter-аккаунте.