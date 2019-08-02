Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию предпринимателей

Вице-премьер Тигран Авинян 2 августа принял делегацию во главе со швейцарским предпринимателем армянского происхождения Варданом Срмакешем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи бизнесмены представили текущие и будущие инвестиционные программы в различных сферах экономики Армении.

В частности, были обсуждены проекты в сферах легкой промышленности, машиностроения, микроэлектроники, часового дела, строительства и сельского хозяйства в Ереване и областях Армении. Отдельно были затронуты программы районов “Старый Ереван” и “Фирдуси”.

Собеседники также обсудили состояние рынка труда в Армении и в этой связи особо отметили важность реализации таких образовательных и профессиональных программ, которые будут напрямую связаны с требованиями рынка труда.

Тигран Авинян также отметил, что правительство уделяет большое внимание развитию инфраструктуры, которая будет способствовать работе промышленных объектов.