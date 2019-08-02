Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Океан "ограбил" отдыхающих на пляже в Бразилии – видео


Видео с забавным случаем быстро обрело популярность в Сети и за несколько дней набрало более полумиллиона просмотров

Вот лежишь себе на пляже, загораешь, наслаждаешься жизнью, а тебя грабит средь бела дня... вода,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Этот забавный случай произошел на пляже в Рио-де-Жанейро. На кадрах видно, как некоторые отдыхающие плещутся в воде, другие – лежат на берегу и загорают, третьи – играют в мяч, бадминтон или что-то другое. Внезапно берег накрывает сильная волна, освежив всех присутствующих и забрав у них вещи. Видно, как медленно вдаль уплывают стулья, сумки игрушки, а отдыхающие бегут это все догонять.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации