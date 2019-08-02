СМИ: в алжирской столице проходят антиправительственные акции

Антиправительственные акции протеста проходят в столице Алжира в пятницу, участники требуют проведения в стране реальных демократических реформ, смены правящей элиты и суда над коррупционерами. Об этом сообщает информационный портал TSA.

Для участия в мирных маршах и митингах собрались тысячи активистов молодежных и профсоюзных движений, правозащитники и обычные горожане. Они пришли в центр города с национальными флагами. Многие распевают патриотичные песни и выкрикивают лозунги о единстве алжирцев вне зависимости от этнической принадлежности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы хотим гражданское, а не военное или полицейское государство! Власть - убийца!" - скандируют люди. Они выкрикивают гневные лозунги в адрес правящей элиты, требуют отставки представителей руководства, в частности временного президента Абделькадера Бенсалеха, премьер-министра Нуреддина Бедуи.

По сведениям TSA, полиция мешает толпам людей продвигаться в центр столицы и производит задержания среди оппозиционных активистов. Сотрудники правоохранительных органов блокировали ряд улиц. Кроме того, они охраняют здания правительственных структур.

Как отмечает издание Al-Watan, в Алжире "сложилась тупиковая ситуация, когда влияющая на политику армейская верхушка требует от оппозиции начала диалога без предварительных условий, а протестно настроенная часть общества не доверяет посредникам, связанным с правящим режимом".