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В РФ в результате ДТП погибло трое армян


В МЧС Армении 2 августа, в 16:35 часов, поступил вызов о том, что в районе 03:50 на 420 км. автодороги Астрахань-Ставрополь РФ произошло ДТП: столкнулись автобус и грузовик.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в результате ДТП погибло 5 и пострадало 28 человек. Среди погибших трое армян - 1980, 2015 и 2010 г.р.




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