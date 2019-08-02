Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-08-19

ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 2 августа, курс доллара США сократился на 0.01 драмa и составил 475.90 драм. Курс евро вырос на 2.70 драмa и составил 528.07 драм. Курс российского рубля сократился на 0.13 драмa и составил 7.33 драм. Курс британского фунта вырос на 1.39 драмa и составил 577.06 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 317.94 драмa и составила 21524.8 драм. Цена серебра сократилась на 7.19 драмa и составила 244.89 драм. Цена платины сократилась на 444.00 драмa и составила 12913.65 драм.