Азиатские индексы - 02-08-19

ТОКИО, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.11% и составил 21087.16 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.16% и составил 1533.46 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.41% и составил 2867.84 пункта, а HANG SENG снизился на 2.35% и составил 26918.58 пункта.