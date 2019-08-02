Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Об этом в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации агентства Reuters, индонезийские сейсмологи выпустили предупреждение об угрозе цунами. Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее агентство со ссылкой на Геологическую службу США сообщало о землетрясении магнитудой 7,0.