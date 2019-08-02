Ученые нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови

Американские ученые нашли новый способ распознавания болезни Альцгеймера задолго до проявления ее первых симптомов. Теперь выявить ранние изменения, происходящие в организме человека, как сообщает газета The Telegraph, поможет простой анализ крови.

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование, в котором приняли участие более 150 человек в возрасте старше 50 лет. При этом лишь 10 добровольцев имели определенные проблемы со здоровьем. Точные причины болезни Альцгеймера до сих пор полностью неизвестны. Однако ученые напоминают, что примерно за 20 лет до возникновения первых признаков заболевания, таких как спутанность сознания и расстройства памяти, в головном мозге накапливаются опасные бета-амилоидные белки. Именно они и считаются главным источником развития болезни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эксперты изучили анализы крови испытуемых и обнаружили, что, когда определенный уровень амилоида в крови сочетается с двумя другими основными факторами риска болезни Альцгеймера, включая возраст и наличие генетического варианта APOE4, данное заболевание можно диагностировать заблаговременно. Причем точность теста составляет почти 94%.