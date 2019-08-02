По поручению премьер-министра, автомобили будут растаможиваться и по субботам и воскресеньям

По поручению премьер-министра Армении отныне можно будет растаможивать импортируемые в Армению автомобили также по субботам и воскресеньям.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал помощник премьер-министра Армении Наири Саргсян.

“Дорогие соотечественники, рад сообщить, что по поручению премьер-министра с 3 августа отдел учета и экспертизы полиции Еревана (76 Гаджегорцнери) и автотаможня Норагавита (Аршакуняц 127/21) будут работать также по субботам и воскресеньям. Отныне можно будет также в субботу и воскресенье растаможить автомобиль, получить государственный номер, совершить куплю-продажу и другие сделки. Для осуществления функций в эти дни будут работать также филиалы банков, действующих на территории, соответствующие подразделения мэрии Еревана и ОСИ”, - написал Саркисян.