Глава МИД Арцаха встретился с парламентариями австралийского штата Новый Южный Уэльс

В рамках рабочего визита в Австралию делегация Республики Арцах во главе с министром иностранных дел Масисом Маиляном 1 августа встретилась в Сиднее в парламенте штата Новый Южный Уэльс с членами Группы дружбы с Арменией, возглавляемой спикером законодательного собрания штата Джонатаном О`Деа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, Масис Маилян представил процессы международного признания Арцаха и установления децентрализованного сотрудничества, отметив важность принятия в 2012 году парламентом штата Новый Южный Уэльс резолюции о признании Республики Арцах. Министр иностранных дел подчеркнул, что принятие аналогичных резолюций вносит значительный вклад в процесс международного признания Арцаха, что в свою очередь способствует укреплению безопасности республики и установлению окончательного мира в регионе.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно перспектив налаживания практического сотрудничества в различных областях на основе приверженности всеобщим ценностям свободы, демократии, верховенства закона и уважения прав человека. В этом контексте министр иностранных дел Арцаха коснулся процесса развития демократии и гражданского общества в республике.

По просьбе участников встречи Масис Маилян представил также нынешний этап процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность создания в Австралии Круга дружбы с Арцахом, выразив убежденность, что это сыграет значительную роль в развитии отношений между Арцахом и Австралией.