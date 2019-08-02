Дорога Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница закрыта в одностороннем направлении
Дорога Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница закрыта в одностороннем направлении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.
2 августа в результате взрыва, произошедшего на 15 – 16 км дороги Ереван – Севан – Иджеван -армяно-азербайджанская граница, дорога закрыта в одностороннем направлении.
Об открытии дороги будет предоставлена дополнительная информация.
16:01, 22.07.2019
Заявления Китая и России в связи с Ираном повлияют на расчеты США
16:07, 24.06.2019
Востоковед не ожидает от Ирана уступок, а от США резких шагов
- 17:13 Грузия выделит €600 тыс. для перевозки в отпуск соотечественников из России
- 16:53 Посольство Армении в РФ прокомментировало заявление армянских сотрудников аэропорта Сочи
- 16:43 Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии
- 16:25 По поручению премьер-министра, автомобили будут растаможиваться и по субботам и воскресеньям
- 16:20 Ученые нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови
- 16:09 Дорога Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница закрыта в одностороннем направлении
- 16:04 США призвали Россию и Китай участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями
- 15:54 Секретарь Совбеза принял посла США в Армении Линн Трейси
- 15:48 В Гегаркуникской области готовятся к рыбному фестивалю
- 15:43 Ночным освещением обеспечен весь Макенис
- 15:36 Мужчина раздал резюме прохожим на улице и нашел «работу мечты»
- 15:33 СМИ: Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере "Мелочи"
- 15:25 Саммит Россия - Иран - Турция по Сирии пройдет в сентябре
- 15:20 В Нью-Йорке предложили запретить демонстрантам обливать полицейских водой
- 15:17 Военная прокуратура Армении выявила ущерб, нанесенный государству, в размере 9,7 млрд драмов
- 15:02 Замминистра юстиции разъясняет значение ратификации Стамбульской конвенции
- 15:02 Власти Танзании намерены построить канатную дорогу на Килиманджаро
- 14:47 На автотрассе Ереван - Севан произошел взрыв: участок в 30 м стал труднопроходимым
- 14:45 Швейцарский бизнесмен армянского происхождения заинтересован в развитии автоматизации в Армении
- 14:37 Помпео официально объявил о выходе США из ДРСМД
- 14:34 Правительство разъясняет причину осуществления греческим авиаперевозчиком рейсов Хургада –Ереван
- 14:33 В Apple перестали подслушивать пользователей через Siri
- 14:31 Абоненты Ucom будут платить за роуминг в Арцахе по сниженным тарифам
- 14:24 За летний призыв на обязательную военную службу призвано на 15% больше граждан
- 14:21 В шведском городе ввели разрешения на попрошайничество
- 14:18 Небольшой самолёт сел на шоссе в США — видео
- 13:57 Капитально ремонтируется водохранилище общины Вардадзор
- 13:53 Китай пригрозил США ответным повышением пошлин
- 13:46 Министр обороны РА принял молодежь из диаспоры
- 13:43 С сегодняшнего дня температура воздуха в Армении понизится на 8 - 10 градусов
- 13:37 Режиссер Майкл Мур назвал сильнейшего кандидата от демократов на выборах в США
- 13:33 Ректор института физической культуры Ваграм Аракелян подал в отставку
- 13:20 КГД с налогоплательщиками Севана обсудил вопросы налогового администрирования
- 13:19 Три армянских гроссмейстера играют на международном турнире в Абу-Даби
- 13:16 Юные шахматисты стартуют на чемпионате Европы
15:06, 26.07.2019
Просмотрели 2001 раз Близятся к завершению ремонтные работы автотрассы Ереван-Севан-Иджеван-армяно- азербайджанская границ
15:49, 26.07.2019
Просмотрели 1923 раз СМИ: Макрон прервет отпуск, чтобы проститься с президентом Туниса ас-Себси
16:13, 26.07.2019
Просмотрели 1909 раз Инспекционный орган нашел нарушения в строительных работах на одной из улиц Степанавана
18:37, 26.07.2019
Просмотрели 1887 раз Правительство выделит 47 млн драмов на возвращение граждан Армении из Хургады
17:07, 26.07.2019
Просмотрели 1849 раз Азиатские индексы - 26-07-19