Дорога Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница закрыта в одностороннем направлении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

2 августа в результате взрыва, произошедшего на 15 – 16 км дороги Ереван – Севан – Иджеван -армяно-азербайджанская граница, дорога закрыта в одностороннем направлении.

Об открытии дороги будет предоставлена дополнительная информация.