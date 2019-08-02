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Дорога Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница закрыта в одностороннем направлении


Дорога Ереван – Севан – Иджеван - армяно-азербайджанская граница закрыта в одностороннем направлении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

2 августа в результате взрыва, произошедшего на 15 – 16 км дороги Ереван – Севан – Иджеван -армяно-азербайджанская граница, дорога закрыта в одностороннем направлении.

Об открытии дороги будет предоставлена дополнительная информация.




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