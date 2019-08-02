Секретарь Совбеза принял посла США в Армении Линн Трейси

Секретарь Совета безопасноти по инициативе армянской стороны 2 августа принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили «Арменпресс», секретарь приветствовал госпожу Трейси в офисе Совета безопасности Армении, поздравил ее с назначением на новую должность и пожелал успехов в дипломатической миссии.

Секретарь Григорян представил реформы в сфере безопасности, в частности, политику, разрабатываемую в направлении предотвращения преступлений, особо подчеркнув их важность. Секретарь коснулся и финансового содействия США программам по разминированию в Арцахе, отметив важность этих программ для местного населения. Он особо подчеркнул важность продолжения американской гуманитарной помощи Арцаху.

Посол Трейси отметила, что гарантия региональной и глобальной безопасности является одной из ключевых составляющих наших двусторонних отношений, и она рада, что с секретарем Совета Безопасности Арменом Григоряном имела возможность коснуться дальнейшего сотрудничества двух стран в этой сфере.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-американских отношений. Армен Григорян и Лин Трейси обменялись мнениями по вопросам мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта и по другим региональным темам.